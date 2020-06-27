«Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 34-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.



«В последнее время “Вольфсбургу” не хватало стабильности. Была ничья с “Фрайбургом” со счетом 2:2, крупное поражение от “Боруссии” со счетом 0:3, потом разгромили “Шальке-04” со счетом 4:1. Для “Вольфсбурга” это довольно серьёзный успех, учитывая то, что финансирование не такое огромное, как было ещё несколько лет назад. Учитывая, что “Вольфсбург” делает ставку на развитие футболистов, в том числе и молодых, Лига Европы будет очень полезна в следующем сезоне.



Мне кажется, что и в этой встрече будет немножко разная мотивация и у футболистов, и у команд в целом. “Вольфсбург” решил поставленную задачу. Приезд “Баварии” — это вызов, но болельщиков на стадионе не будет. “Бавария” же сезон не заканчивает. Я думаю, что Ханс Флик будет упирать на это, когда будет готовить команду перед матчем. Он будет вспоминать, что впереди финал Кубка Германии, и матч с “Вольфсбургом” достаточно важен для “Баварии”, чтобы сохранять игровой тонус, игровой ритм.



В общем-то “Бавария” должна провести этот матч хорошо. Флик настаивает на том, чтобы все тренировки проходили на максимальных скоростях, с максимальной агрессией, а тут целый официальный матч, который нужен для того, чтобы подготовиться к финалу Кубка Германии. Кроме того, у “Баварии” некоторые футболисты — такие как Роберт Левандовски, например — мотивированы лично.



Вы прекрасно понимаете, о чём я. Учитывая разницу в классе, учитывая разницу в настрое, “Бавария” — очевидный фаворит. Матч может получиться довольно результативным, потому что “Вольфсбург” не всегда блещет хорошей игрой в обороне. Я бы поставил на победу “Баварии” и тотал больше 2.5 мяча».



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