«Спартак» — «Уфа»: прогноз Виктора Гусева на матч 24-го тура РПЛ

Популярный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Уфа» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют — нет за 1.60.



«Конечно, «Уфа» будет играть сейчас от обороны против «Спартака», который три мяча забил в Туле. Других шансов у уфимцев нет — «Уфа» и дома-то часто играет от обороны. В предыдущем туре «Уфа» выиграла у «Тамбова» — 2:1, а два мяча — это много для «Уфы». А вот с ЦСКА и «Зенитом» «Уфа» сыграла по 0:0, именно выстояв. К этому гости будут стремиться и в матче со «Спартаком».



«Спартаку» предстоит вскрывать оборону. Вообще, команды находятся на совершенно разных полюсах. В таблице они рядом, как я уже сказал, но «Спартак» всего четыре ничьих отыграл в чемпионате, а это меньше, чем у кого бы то ни было. У «Уфы» девять ничьих, и это абсолютный рекорд в лиге.



Поражений у «Спартака» десять, а у «Уфы» семь. «Уфа» — осторожная команда, играющая от обороны. Обратим внимание на то, что в пяти матчах из последних семи как минимум одна команда не забивала.



Я не рисковал бы в этом матче, несмотря на домашний статус для красно-белых, ставить на «Спартак». Хорош Максименко, Соболев вроде вписался, Ларссон становится одним из лидеров, но тем не менее.



Учтём, что очень «Уфа» неудобный соперник для «Спартака». Если посмотреть статистику личных встреч, отбросив ничьи, то четыре победы у московской команды против пяти побед уфимской.



Не буду ставить на победу атакующего «Спартака». Как минимум одна из команд не забьёт. Моя ставка: «обе забьют — нет» с коэффициентом 1.60».



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