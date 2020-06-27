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«Сельта» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

«Сельта» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Сельта» — «Барселона» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: «Сельта» забьёт за 1.57.

«Во-первых, «Барселона» хоть и выигрывает, но выигрывает со скрипом. И при этом практически в каждом матче у её соперников много моментов, и то, что они забить не могут, — это их проблемы, проблемы соперников.

Во-вторых, «Барса» очень давно не пропускала. В конце концов это должно случиться. Крепость обороны, которая здорово выглядит в статистике, на деле не такая уж и значимая.

Но самый главный фактор — это игра «Сельты» в атаке. Мы видели, как здорово атакующая линия «Сельты» заиграла с «Алавесом», как они обыграли «Реал Сосьедад». Приход Нолито показал, как же круто он встроен в эту игру. И его появление в матче с «Алавесом», с голом и голевой передачей, говорит о том, что он уже встроился в игру. Что это сильный игрок — здесь никаких вопросов нет. Ожидания от его пользы «Сельте» очевидные и позитивные.

Думаю, что «Сельта» забьёт, поэтому ставлю на индивидуальный тотал хозяев больше 0.5 с коэффициентом 1.57».

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