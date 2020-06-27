«Спартак» — «Уфа»: во сколько начало, где смотреть, по какому каналу покажут матч РПЛ
Сегодня, 27 июня, «Спартак» и «Уфа» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62 (62%). Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 6.85 (14%).
Букмекеры уверены, что матч «Спартак» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20 (24%).
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Три предыдущие очные встречи «Спартака» и «Уфы» оказались низовыми.
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