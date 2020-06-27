«Рубин» — «Локомотив»: где смотреть онлайн-трансляцию, ставки и прогнозы букмекеров

Сегодня, 27 июня, «Рубин» и «Локомотив» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Начало встречи — в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.64.



Букмекеры уверены, что матч «Рубин» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.53. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.13.



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