«Сельта» — «Барселона»: где смотреть матч, во сколько начало, по какому каналу покажут
27 июня «Сельта» и «Барселона» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 5.80.
Гол российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова идёт в букмекерских конторах за 4.00 (25%).
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.89, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.11. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.
«Сельта» — «Барселона». Прогноз: Смолов даст отпор Месси, Суаресу, Гризманну и Пике
Каталонцы не выигрывали в Виго аж с апреля 2015 года.
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