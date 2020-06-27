Аналитики оценили шансы Смолова забить «Барселоне» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 27 июня, «Сельта» и «Барселона» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 5.80.



Гол российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова идёт в букмекерских конторах за 4.00 (25%).



Букмекеры не уверены, что матч Примеры «Сельта» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.89, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.11. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.

«Сельта» — «Барселона». Прогноз: Смолов даст отпор Месси, Суаресу, Гризманну и Пике Каталонцы не выигрывали в Виго аж с апреля 2015 года.