«Сельта» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч Ла Лиги 27 июня

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Сельта» — «Барселона» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.28, гол Фёдора Смолова за 4.00.



«Сельта» будет играть в свой футбол, стараться прессинговать. «Барселоне» будет тяжело — для неё это один из матчей, где она может потерять очки. Но я думаю, что «Сельта» оголит свои тылы, поэтому будет очень интересный матч и мы увидим результативную игру.



Две команды способны хорошо атаковать, использовать пространство за спинами игроков. «Сельта» не играет в закрытый футбол, и мне это нравится, а «Барса» тем более не закроется, поэтому будут голы, и я сыграю «тотал больше 2.5 мяча» в этом матче.

И сделаю ещё одну ставку. Если Смолов забил «Реалу», то почему бы ему не забить и «Барселоне»? Думаю, он будет забивать в основном грандам. В таких матчах ему играть проще, чем против закрытых команд. Смолов не забил «Алавесу», потому что «Алавес» рано остался в меньшинстве и закрылся, а нападающему в таких условиях действовать сложнее. Забивают в основном люди из глубины, например ударами с линии штрафной, так как обороняющаяся команда низко садится. В игре против «Барсы» будет много пространства, и у Смолова есть все шансы забить».



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