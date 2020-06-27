«Рубин» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч чемпионата России 27 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата России «Рубин» — «Локомотив».
Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.
«Хвича Кварацхелия обеспечил казанцам победу в предыдущем туре и наверняка постарается передать привет своему бывшему клубу — полузащитник покинул «Локомотив» летом 2019 года, причём сделал это довольно громко. Кроме того, нужно учитывать, что «железнодорожники» традиционно неуютно чувствуют себя в Казани.
Достаточно сказать, что в 11 предыдущих выездных матчах РПЛ с «Рубином» они победили лишь однажды — 27 октября 2013 года (2:1). Было это ещё при Леониде Кучуке, а казанцев тогда возглавлял Курбан Бердыев. Воды с тех пор утекло очень много, а москвичи всё так же испытывали проблемы.
Даже на классическую ставку «1Х» букмекеры дают нестыдный коэффициент 1.66. Поднять потенциальную прибыль можно комбинированным вариантом «1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.95». Лишь одна очная встреча из десяти последних оказалась верховой, так что результативность вряд ли окажется высокой».
- 27 июня 2020
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