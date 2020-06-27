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«Байер» — «Майнц»: прогноз «Чемпионата» на матч 34-го тура Бундеслиги

«Байер» — «Майнц»: прогноз «Чемпионата» на матч 34-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Майнц».

Ставка: победа «Байера» в первом тайме с форой (-1) за 2.43.

«Байер» находится на грани пропасти. Всё было в руках «фармацевтов», однако неделю назад они проиграли на выезде крепкой «Герте» (0:2). Подопечные Петера Боша опустились на пятую позицию в чемпионате Германии, то есть находятся в шаге от того, чтобы пролететь мимо Лиги чемпионов.

Теперь вариантов у клуба из Леверкузена просто нет. Нужно обыгрывать «Майнц» и надеяться, что берлинцы сумеют остановить «жеребят». Поверить в такой расклад довольно трудно, хотя первая часть задачи вряд ли станет проблемой. На то есть сразу несколько причин. Первая из них — история противостояния.

В четырёх предыдущих очных встречах «Байер» добыл четыре победы с общим счётом 9:1. Статистика крайне солидная. Второй момент — разница в мотивации. Хозяева будут невероятно злы, а гостям уже ничего не надо. Ну и третье — больше «Майнца» (35 голов) на выезде пропускают только три клуба Бундеслиги.

На наш взгляд, фаворит хлопнет дверью и уверенно обыграет соперника. Для попадания в Лигу чемпионов этого, скорее всего, не хватит, но досрочно опускать руки точно нельзя. Возьмём победу «Байера» в первом тайме с форой (-1) за 2.43. Вряд ли разъярённые леверкузенцы станут откладывать дело в долгий ящик".

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В четырёх предыдущих очных встречах леверкузенцы добыли четыре победы с общим счётом 9:1.
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