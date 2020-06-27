«Спартак» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Спартак» — «Уфа».
Ставка: тотал меньше 2 мячей за 2.37.
«Обе команды в первом туре после рестарта выиграли, но матчи не были лёгкими. «Спартак» вел — 3:0, в итоге получилось 3:2, но весь матч команда была под напряжением. Тула действовала активно, создавала давление. Это тактика Тедеско, он ее придерживался и в этот раз. «Спартак» больше действовал вторым номером.
«Уфа» большую часть матча играла в большинстве, и было не очень комфортно. Возможно, по этой причине даже пропустили — забил Миша Костюков. «Уфе» более привычно играть вторым номером. Именно так они и будут играть в Москве. Плюс Вадим Евсеев по максимуму настроит футболистов на матч. Для него он принципиальный. «Уфа» будет биться за каждый мяч. «Спартак» не сможет сыграть вторым номером, и это проблема.
На мой взгляд, не стоит ждать большого количества голов, предложил бы поставить на тотал меньше 2 мячей».
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