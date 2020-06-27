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«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.11.

«Во главе «Рубина» Леонид Слуцкий. Думаю, он хочет напомнить о себе достаточно громко. А у «Локомотива» новый тренер, который, на мой взгляд, полностью команду не знает. Вполне возможно, у него возникнут проблемы в этом матче. Все-таки не «Оренбург», а соперник куда более неуступчивый. Марко Николича ждет определенное познание российской Премьер-Лиги.

Мне кажется, надо ставить на ничью. Хороший коэффициент — 3,11. Но в данном случае возможности сегодняшних «Рубина» и «Локомотива» примерно одинаковые. А коэффициент заставляет делать эту ставку».

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