«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура чемпионата России

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Рубин» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.37.



«Локомотив» выдал очень хороший первый тайм с «Оренбургом». Миранчук забил красивый мяч. Но потом игра разбилась на эпизоды. Судья повлиял на матч. Удаление Жемалетдинова, потом два удаления у «Оренбурга». Были моменты у «Локомотива», чтобы еще забить, но отличные моменты команда не реализовала, включая и пенальти.



«Рубин» выиграл, набрал важнейшие три очка в игре с «Уралом», которые наверняка помогут команде остаться в Премьер-Лиге. Игра казанцев была обрывочной. Первый гол забили со стандарта, Кварацхелия показал мастерство, пробил через себя. Он был лучшим в составе «Рубина». И для него матч с «Локомотивом», думаю, будет важным и принципиальным. Но, на мой взгляд, более мотивирован «Локомотив», ведущий заочную борьбу с «Краснодаром». Здесь ему даже проще будет, потому что «Рубин» Слуцкого не станет закрываться, как это делал «Оренбург».



Ставлю на чистую победу «Локомотива».



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