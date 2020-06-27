«Сельта» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 32-го тура чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на матч 32-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Сельта» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.15.
«На последнем отрезке сезона «Сельта» выглядела прекрасно — почти перестала пропускать. По крайней мере, в трех последних матчах без пропущенных голов команда из Виго взяла 7 очков. С «Сосьедадом» играли не так ярко, как с «Алавесом», но момент поймали, заработали пенальти и реализовали. «Сельта» успешно решает задачу по спасению в Примере.
Но «Барселоне» необходимы очки, чтобы продолжать гонку с «Реалом». Не скажу, что «Барселона» мне нравится в последних матчах. Нет слаженности, футболисты немного утратили взаимопонимание. Постепенно они его обретут, но сейчас матчи даются с трудом. Но здорово, что «Барселона» не пропускает, и в этом большая заслуга тер Штегена. На него команда может надеяться, если вдруг кто-то ошибается.
После ряда успешных результатов «Сельта» чуть утратила мотивацию. «Барселоне» матч важнее. И ее должно прорвать после ряда встреч, где она больше двух мячей не забивает. Да и вообще, три гола в трёх встречах — не показатель. Сейчас должно получиться лучше».
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