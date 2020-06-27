Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Лацио» — «Фиорентина»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии в Риме

«Лацио» — «Фиорентина»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии в Риме
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Лацио» в один мяч за 3.70.

«Римляне восхитительны в родных стенах — 36 очков в 14 матчах, 11 побед и три ничьи при отсутствии поражений. Разница голов — 39:10.

«Фиорентина» на выезде выступает средненько (16 очков в 13 матчах), а в пяти предыдущих встречах потерпела четыре поражения при одной ничьей. То есть лобовая победа «бьянкочелести» за 1.65 или даже П1 с форой -1 за коэффициент 2.12 смотрится вполне нормально.

Любители рисковать могут рассмотреть П1 с разницей строго в один мяч за прекрасные 3.70. В пяти предыдущих матчах этот вариант доезжал четырежды, для такого коэффициента это просто великолепно. Защита у «Фиорентины» не блещет, зато атака, по меркам клуба из нижней половины таблицы, в полном порядке».

«Лацио» — «Фиорентина». Прогноз: Иммобиле, Кайседо и Баштуш дадут зайти коэффициенту 3.70
В четырёх из пяти предыдущих очных встреч римляне победили с разницей в один мяч.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020