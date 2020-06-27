«Лацио» — «Фиорентина»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии в Риме

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Фиорентина».
Ставка: победа «Лацио» в один мяч за 3.70.
«Римляне восхитительны в родных стенах — 36 очков в 14 матчах, 11 побед и три ничьи при отсутствии поражений. Разница голов — 39:10.
«Фиорентина» на выезде выступает средненько (16 очков в 13 матчах), а в пяти предыдущих встречах потерпела четыре поражения при одной ничьей. То есть лобовая победа «бьянкочелести» за 1.65 или даже П1 с форой -1 за коэффициент 2.12 смотрится вполне нормально.
Любители рисковать могут рассмотреть П1 с разницей строго в один мяч за прекрасные 3.70. В пяти предыдущих матчах этот вариант доезжал четырежды, для такого коэффициента это просто великолепно. Защита у «Фиорентины» не блещет, зато атака, по меркам клуба из нижней половины таблицы, в полном порядке».
- 27 июня 2020
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