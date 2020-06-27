«Атлетико Мадрид» — «Алавес»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Алавес».
Ставка: победа «Атлетико» всухую за 1.78.
«Матрасники» — очень закрытая команда, особенно дома. К слову, в 15 домашних матчах у них всего один проигрыш и пропустили при этом каких-то девять мячей. Показатель классный.
«Славным» в гостях результат даётся с огромным трудом, и это станет настоящим испытанием. По набранным очкам на выезде они занимают четвёртое место с конца, одержав за весь розыгрыш чемпионата Испании только две победы. А забить в 15 матчах смогли только 11 мячей.
Диего Симеоне постепенно разобрался с уходом целого ряда футболистов основы, во второй половине сезона его подопечные стали пропускать гораздо реже. А значит, каждый момент будет даваться гостям через кровь, пот и слёзы.
При таких раскладах П1 всухую за коэффициент 1.78 выглядит вполне неплохо. Статистика личных встреч на нашей стороне. Штука в том, что в Примере соперники успели встретиться семь раз. «Алавес» за это время смог забить лишь два мяча».
- 27 июня 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15