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«Атлетико Мадрид» — «Алавес»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

«Атлетико Мадрид» — «Алавес»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Алавес».

Ставка: победа «Атлетико» всухую за 1.78.

«Матрасники» — очень закрытая команда, особенно дома. К слову, в 15 домашних матчах у них всего один проигрыш и пропустили при этом каких-то девять мячей. Показатель классный.

«Славным» в гостях результат даётся с огромным трудом, и это станет настоящим испытанием. По набранным очкам на выезде они занимают четвёртое место с конца, одержав за весь розыгрыш чемпионата Испании только две победы. А забить в 15 матчах смогли только 11 мячей.

Диего Симеоне постепенно разобрался с уходом целого ряда футболистов основы, во второй половине сезона его подопечные стали пропускать гораздо реже. А значит, каждый момент будет даваться гостям через кровь, пот и слёзы.

При таких раскладах П1 всухую за коэффициент 1.78 выглядит вполне неплохо. Статистика личных встреч на нашей стороне. Штука в том, что в Примере соперники успели встретиться семь раз. «Алавес» за это время смог забить лишь два мяча».

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За 15 домашних матчей «матрасники» пропустили лишь девять голов.
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