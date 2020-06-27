«Лацио» — «Фиорентина»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть, по какому каналу

27 июня «Лацио» и «Фиорентина» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканала «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Фиорентины» оценён букмекерами коэффициентом 6.90.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 27 июня «Лацио» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.40.

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