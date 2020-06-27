«Динамо» — ЦСКА: дай точный прогноз — получи 500 рублей!

Сегодня, 27 июня, столичные «Динамо» и ЦСКА встретятся в матче 24-го тура российской Премьер-лиги. Начало — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!



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