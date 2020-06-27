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«Спартак» — «Уфа»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата России

«Спартак» — «Уфа»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч 24- го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Спартак» — «Уфа».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.77.

«У красно-белых проблема с выбором в защите, поскольку на дисквалификации нарвались Джикия и Айртон, то есть 50 процентов обороны. У уфимцев по этой же причине не сыграет форвард Кротов. Башкирский клуб очень неудобен всем оппонентам в РПЛ, но «Спартаку» особенно, ведь «Уфа» проиграла москвичам только 3 матча из последних 10, при этом одержав 5 побед.

Любой успех уфимцев связан с надежной обороной, из-за чего их матчи получаются низовыми. Во-первых, башкирский клуб в 8 последних встречах 5 раз сыграл на ноль. Кроме того, тотал мячей в матчах с их участием в 13 случаях из 15 не превышал больше 2,5. У гостей достаточно ресурсов, чтобы снова подставить подножку «Спартаку», которому очень тяжело в позиционной атаке взламывать «Уфу» с таким прагматичным тренером, не испытывающим симпатии к «Спартаку».

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