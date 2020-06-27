«Урал» — «Тамбов»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Тамбов», который состоится 28 июня.

Ставка: «Тамбов» не проиграет за 1.77.

«Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, в чём есть определённые сомнения. «Тамбов» не будет претендовать на территорию и отойдёт большими силами к собственной штрафной в надежде на контратаки. В пользу гостей — несколько факторов. Во-первых, подопечные Дмитрия Парфёнова проведут третий матч за семь суток.



«Скамейка» у них коротковата, а из-за скомканной подготовки к рестарту первенства функциональные проблемы рискуют проявиться. Второй момент — «шмели» ужасно играют в родных стенах: всего 11 очков в 11 домашних матчах, предпоследний результат в чемпионате России. И 22 пропущенных мяча — по две штуки за 90 минут.



И, самое печальное, предыдущая победа на своём поле одержана аж 26 августа в матче с «Сочи» (3:1). Даже удивительно, что на таком фоне букмекеры дают на классический вариант Х2 крепкий коэффициент 1.77. Вариант посмелее — ИТБ 1 гола «Тамбова» за 2.31».