«Урал» — «Тамбов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Урал» — «Тамбов» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: ничья в первом тайме за 2.05, обе команды забьют за 2.00.



«Я не могу отдать победу ни одной команде. Потому что всё зависит от нападения обоих клубов. И у «Урала», и у «Тамбова» есть исполнительные футболисты, которые умеют и могут забивать.



Например, тот же Эрик Бикфалви в полном порядке. У «Тамбова» есть отличные нападающие, как Георгий Мелкадзе, например. Поэтому я думаю, что в этой игре будут голы, причём в обе стороны».



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