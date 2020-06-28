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«Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии 28 июня

«Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии 28 июня
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.

«Да, «Арсенал» выиграл в гостях у «Саутгемптона», но по большому счёту не убедил в том, что его дела идут на поправку. С организацией у команды по-прежнему большие проблемы, и голы, как и раньше, приходят за счёт индивидуального мастерства некоторых игроков. В игре без мяча же всё плохо и, к сожалению для поклонников «канониров», беспросветно.

«Юнайтед» так был раздосадован отобранной судьями победы в первом после рестарта сезона матча, что затем дважды уступил с одинаковым счётом 0:3 «Ньюкаслу» и «МЮ». Но нет больших сомнений в том, что на Кубок команда соберётся и сыграет максимально сконцентрированно. Это одна из самых организованных команд АПЛ – даже после двух крупных поражений «Шеффилд» по пропущенным мячам уступает лишь «Ливерпулю» и «Лестеру».

Хозяева отдадут мяч и засушат игру, как они это умеют делать. Наверняка игра получится малорезультативной, и не удивлюсь, если победитель в 90 минут определён не будет».

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