«Лестер Сити» — «Челси»: прогноз Георгия Черданцева на матч четвертьфинала Кубка Англии

Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч Кубка Англии «Лестер Сити» — «Челси».
Ставка: гол «Лестера» в первом тайме за 2.05.
«Когда я делал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити», я исходил из того, что у «Челси» по сравнению с «Сити» гораздо короче скамейка. А с учётом плотного календаря и непонятной формы игроков можно было предположить, что «Сити» просто переиграет соперника за счёт скамейки.
Однако мотивация «Челси» и Фрэнка Лэмпарда оказались выше и эти рассуждения не сработали. Но рано или поздно большое количество молодых футболистов и нехватка ротации должны негативно повлиять на результат команды.
У «Лестера» тоже не два состава, но Брендан Роджерс — более опытный тренер, чем Фрэнк Лэмпард. К тому же здесь домашнее поле, хотя отсутствие болельщиков сглаживает фактор поля. Если бы «Лестер» играл в присутствии болельщиков, я бы без раздумий поставил на его победу.
Тем не менее «Лестер» должен играть с позиции силы. Он и в таблице находится чуть выше, да и в целом команда проводит очень хороший сезон.
Из всех предложенных вариантов мне нравится «гол «Лестера» в первом тайме». Это матч, который нужно играть на победу. Я думаю, что хозяева смогут повести в счёте и дальше выстроить игру так, чтобы довести её до победы и выйти в полуфинал. Поэтому ставка на этот матч — гол «Лестера» в первом тайме».
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