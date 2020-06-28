«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского матч Кубка Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют за 2.01.
«Тяжёлая игра для Пепа Гвардиолы, так как «Сити» не выигрывал на этом стадионе с 2017 года. Это удивительно. «Ньюкасл» странно проводит рестарт: ничья в предыдущей встрече и крупная победа в первом матче. Это всё как-то не монтируется. Мне казалось, что «Ньюкасл» может набрать 6 очков. Но в любом случае на «Сити» они выйдут очень хорошо готовыми. На своём поле они проигрывают крайне редко. К тому же мы все видели, что случилось с «Сити» в игре с «Челси». Отрицательный момент для этой команды существует: чуть меньше времени для восстановления, чужая земля.
Будет довольно плотная игра. «Ньюкасл» — это команда, которая любит ничейные результаты. Они будут упираться, и матч даже может получится низовым. Но я бы сыграл «обе забьют», поскольку «Ньюкасл» любит такие вещи, как 1:1.
«Сити» на выезде выигрывает не так часто, как ему хотелось бы. «Ньюкасл» крепко держит свою оборону. Но в атаке могут и те и другие, поэтому «обе забьют».
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