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«Парма» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

«Парма» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч Серии А «Парма» — «Интер».

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Интер» потерял очки в матче с «Сассуоло» и теперь отстаёт от лидирующего «Ювентуса» на 11 очков, имея игру в запасе. Но минус восемь по потерянным — это тоже очень много. Ликвидировать этот отрыв, если учесть, что на первом месте находится бессменный чемпион последних лет — «Ювентус», практически нереально.

«Парма» после паузы набрала четыре очка, а в прошлом туре в эффектном стиле разгромила «Дженоа» (4:1), Корнелиус оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Команда Роберто Д’Аверсы ещё может пробиться в лигу Европы, поэтому на финише сезона она мотивирована.

И «Интер», и «Парма» после паузы проводят результативные матчи. В трёх матчах миланцев (два — в серии А, один — в Кубке) после возвращения проходила ставка «обе забьют». В двух встречах «Пармы» тоже проходила эта ставка. Думаю, мы вправе ждать результативной игры. Мой прогноз — обе забьют за 1.87».

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