«Эспаньол» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Мадрид» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» во втором тайме за 1.75, «Реал» забьёт 2-3 гола за 1.70.



«Реал» — единственная команда, одержавшая победы во всех матчах после рестарта, причём все победы были достаточно убедительные. Хорошо видно, как «Реал» соблюдает аритмию во время игр: где надо, он добавляет, а где нужны паузы, он их берёт. У «Реала» в этой встрече не сыграют Лука Модрич и Ферлан Менди, перебравшие жёлтых карточек.



«Эспаньол» — команда упрямая, может и зацепиться, тем более что она ведёт борьбу за выживание. Точно этот матч просто «Реалу» не дастся. Но «Реал» разобрался с «Валенсией», с «Сосьедадом» на выезде. Очень хорошо добавлял «Реал» в ходе матчей, и сейчас длинная скамейка должна позволить «Реалу» грамотно разложить силы. В целом исторически «Реал» успешно играет с «Эспаньолом». Ну и нравится мне, как он сейчас, повторяю, добавляет в ходе игр и как Зидан управляет игрой.



Я бы взял победу «Реала» во втором тайме. Может быть, на первый тайм у «Эспаньола» силёнок хватит, а вот во втором, когда «Реал» мощно добавит, «Эспаньолу» будет сложно. Коэффициент — 1.75.



Во всех матчах пока доезжал вариант «индивидуальный тотал «Реала» 2-3 гола». И на встречу с «Мальоркой» я его предлагал. Почему бы не предложить ещё раз? Здесь коэффициент — 1.7. Букмекеры тему раскусили и уже дают коэффициент ниже. Четыре раза подряд такая ставка доезжала, но думайте сами».



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