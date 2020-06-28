«Уотфорд» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 32-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Уотфорд» — «Саутгемптон».
Ставка: «Уотфорд» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.
«Уотфорд» не так плох, как его результаты после паузы. В плане физики и самоотдачи у него всё в порядке — не хватает пока «конечного продукта», как говорят англичане, но он должен рано или поздно прийти.
«Саутгемптон» порадовал своей игрой в Норидже (3:0), но разочаровал, проиграв дома «Арсеналу» (0:2). Где-то не повезло, где-то не хватало концентрации, где-то чёткости в завершении атак. В итоге «канониры», выглядевшие хуже в плане организации, победили за счёт исполнительского мастерства своих игроков.
Думаю, игра получится упорной. Может быть, не слишком зрелищной, но настоящей, британской. Скорее всего, хозяева будут больше владеть мячом, а «святые» сделают упор на излюбленный прессинг и контрвыпады.
Многое будет зависеть от качества завершения атак, и всё же небольшим фаворитом, пожалуй, назову здесь «Уотфорд».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 28 июня 2020
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:32
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
- 27 июня 2020
-
22:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45