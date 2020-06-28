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«Уотфорд» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 32-го тура чемпионата Англии

«Уотфорд» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 32-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Уотфорд» — «Саутгемптон».

Ставка: «Уотфорд» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

«Уотфорд» не так плох, как его результаты после паузы. В плане физики и самоотдачи у него всё в порядке — не хватает пока «конечного продукта», как говорят англичане, но он должен рано или поздно прийти.

«Саутгемптон» порадовал своей игрой в Норидже (3:0), но разочаровал, проиграв дома «Арсеналу» (0:2). Где-то не повезло, где-то не хватало концентрации, где-то чёткости в завершении атак. В итоге «канониры», выглядевшие хуже в плане организации, победили за счёт исполнительского мастерства своих игроков.

Думаю, игра получится упорной. Может быть, не слишком зрелищной, но настоящей, британской. Скорее всего, хозяева будут больше владеть мячом, а «святые» сделают упор на излюбленный прессинг и контрвыпады.

Многое будет зависеть от качества завершения атак, и всё же небольшим фаворитом, пожалуй, назову здесь «Уотфорд».

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