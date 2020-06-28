«Милан» — «Рома»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии 28 июня

Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Рома».



Ставка: победа «Милана» за 2.76.



«Мне нравится, как работает Пиоли в «Милане», но он в сложной ситуации: скорее всего, он здесь ненадолго. Тем не менее он качественно выполняет свою работу и проявляет настоящий профессионализм. Особенно на фоне того бардака, который творится в руководстве клуба.



«Милан» остался без Ибрагимовича. Всего два нападающих — Ребич и Леао, но оба забили «Лечче». Конечно, «Лечче» — команда слабая, но я комментировал матч с «Ювентусом», и «Милан» выглядел очень даже неплохо. Мне нравится та целеустремлённость, с какой действует команда. Мне кажется, в раздевалке у них всё в порядке и мотивация у «Милана» хорошая.



Думаю, матч должен быть результативным. Конечно, здесь фактор пустых трибун каким-то образом может сказаться.

«Милан» — «Рома». Прогноз: Ибрагимович, Джеко и Мхитарян останутся в тени судьи Соперников устроит только победа, а судить будет очень примечательный персонаж.

У «Ромы» до коронавирусного безобразия был тяжелый период: 4 поражения, 5 матчей без побед. Сейчас по оному матчу сложно судить, насколько команда преодолела этот кризис. Победа над «Сампдорией» в очень сложном матче против своего бывшего тренера Раньери оказалась непростой. Не думаю, что для «Ромы» выезд в Милан будет многообещающим с точки зрения очков.



Так как игра на три результата, я смело беру победу «Милана». После хорошей борьбы против «Ювентуса», после победы на «Лечче», у команды форма должна быть получше. Более того, можно было бы взять даже П1 и ТБ (2,5). Но поскольку за П1 коэффициент и так большой, то на нем и остановимся».



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