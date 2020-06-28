«Урал» — «Тамбов»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата России 28 июня

Известный тренер Игорь Гамула сделал прогноз на матч «Урал» — «Тамбов» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Урала» с нулевой форой за 1.57.



«Сложно сказать что-то про «Урал». Эта команда проиграла первый матч, показала неплохой футбол, но по игре «Рубин» их переиграл, добыв три очка по делу.



Что касается «Урала», то буквально вчера он провёл матч 1/4 Кубка России, обыграв «Шинник» в гостях — 2:0. А это затрата сил, ведь три игры в неделю — это очень сложно.



«Тамбов», который уступил «Уфе» в первом туре после рестарта, наверное, захочет себя реабилитировать. «Тамбову» нужно набирать очки, поскольку ещё одно поражение может их опустить в зону вылета.



«Урал» имеет неплохой состав, хорошую ротацию, есть кому заменить. Второй домашний матч им явно не хотелось бы проигрывать. Я думаю, «Урал» соберётся и покажет хорошую игру.



Как я и говорил в прошлом туре, каждый матч на вес золота. Каждая игра за шесть, а то и более очков, можно вылететь вверх или упасть вниз. Сложный прогноз, но я ставлю на победу «Урала» с форой (0)».



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