«Урал» — «Тамбов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 24-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Урал» — «Тамбов» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Урала» с форой (0) за 1.57.



«С одной стороны, «Тамбов» меня разочаровал в игре против «Уфы» — он играл в меньшинстве после удаления Тетрашвили. Я не понимаю, почему в составе не оказалось, например, Таказова. К тому же был дисквалифицирован Мелкадзе. А у этих игроков важная роль в команде.



На состояние «Урала» может повлиять кубковый матч с «Шинником», поскольку «Тамбов» имеет больше времени на подготовку к игре чемпионата. Хотя с другой стороны, зная характер «Урала», можно не сомневаться, что после поражения в прошлом туре он будет рыть землю, чтобы набрать очки. Тот же Бикфалви постарается реализовать то, что не забил в прошлой игре, и я думаю, что он найдёт себя, поэтому у «Тамбова» не так много шансов на то, чтобы не проиграть.



Правда, есть такой момент, что «Тамбов» реализует почти всё, что создаёт, а «Урал» много голевых возможностей упускает, поэтому я не рискну поставить на чистую победу «Урала», а возьму с форой (0)».



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