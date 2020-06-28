Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Торпедо-БелАЗ» — «Витебск»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

«Торпедо-БелАЗ» — «Витебск»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Витебск» в чемпионате Беларуси.

Ставка: победа «Торпедо» за 2.05.

«Торпедо» — явный фаворит в этой игре. У хозяев есть хорошие шансы набрать три очка и увеличить отрыв от «Витебска». Несмотря на то что последний не проигрывал в семи матчах подряд, считаю, что пришла пора ему и уступить.

«Торпедо» по игре мне нравится, хотя жодинцы в трёх последних матчах не смогли победить. Возможно, болезнь нескольких игроков как-то повлияла на результаты, но сейчас они должны набрать три очка. Ставлю на их победу».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020