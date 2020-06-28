«Торпедо-БелАЗ» — «Витебск»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Витебск» в чемпионате Беларуси.



Ставка: победа «Торпедо» за 2.05.



«Торпедо» — явный фаворит в этой игре. У хозяев есть хорошие шансы набрать три очка и увеличить отрыв от «Витебска». Несмотря на то что последний не проигрывал в семи матчах подряд, считаю, что пришла пора ему и уступить.



«Торпедо» по игре мне нравится, хотя жодинцы в трёх последних матчах не смогли победить. Возможно, болезнь нескольких игроков как-то повлияла на результаты, но сейчас они должны набрать три очка. Ставлю на их победу».



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