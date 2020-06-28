«Лестер» — «Челси», «Милан» — «Рома»: матчи для ставок 28 июня

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращается в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 28 июня.



В Российской Премьер-Лиге одним матчем завершится программа 24-го тура. Вышедший накануне в полуфинал Кубка России «Урал» примет «Тамбов». Начало встречи — в 16:30 мск.



В Англии будет веселее. Во-первых, ещё один матч 32-го тура АПЛ: «Уотфорд» сразится с «Саутгемптоном» (18:30). Во-вторых, целых три игры четвертьфинала Кубка страны: «Шеффилд Юнайтед» сойдётся с «Арсеналом» (15:00), «Лестер Сити» — с «Челси» (18:00), а «Ньюкасл Юнайтед» — с «Манчестер Сити» (20:30).



Четыре игры состоятся в чемпионате Испании, где продолжается 32-й тур. Самая ранняя из них начнётся в 15:00 — «Леванте» померится силами с «Бетисом». Три часа спустя играть начнут «Вильярреал» и «Валенсия», в 20:00 настанет время «Гранады» и «Эйбара», а в 23:00 на поле выйдут «Эспаньол» и мадридский «Реал».



Наиболее широкий выбор — в итальянской Серии А, где пройдут сразу шесть поединков 28-го тура. В первую очередь, конечно, выделяется битва «Милана» и «Ромы» (18:15). В 20:30 прозвучит стартовый свисток ещё в четырёх поединках, а в 22:45 играть начнут «Парма» и «Интер».



Четыре встречи запланированы в чемпионате Турции. В 18:30 играть начнут «Сивасспор» и «Кайсериспор», а также «Ризеспор» и «Денизлиспор». Спустя два с половиной часа придёт время для матчей «Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай» и «Газишехир» — «Антальяспор».



Три матча пройдут в чемпионате Украины: «Мариуполь» примет «Днепр-1» (17:00), «Десна» — киевское «Динамо», а «Ворскла» — «Олимпик» (оба — в 19:30). Одна игра пройдёт в чемпионате Португалии, но вывеска также довольно скучная — «Боавишта» против «Санта-Клары» (23:00).



Любители футбольного артхауса могут поставить на матчи чемпионатов Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Таджикистана, Фарерских островов, Чехии, Швейцарии, Швеции и Южной Кореи.