«Урал» — «Тамбов»: дата матча РПЛ, где смотреть трансляцию, по какому каналу покажут
Сегодня, 28 июня, «Урал» и «Тамбов» сыграют в заключительном матче 24-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 3.68.
Букмекеры уверены, что матч «Урал» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.
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Екатеринбуржцы не выигрывали в родных стенах в чемпионате России аж с августа прошлого года.
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