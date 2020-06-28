«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Валенсия» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Вильярреала» за 2.22.
«Это дерби! Для «Вильярреала» этот поединок сейчас важнее. Команда рвётся вперёд, особенно это стало видно после рестарта чемпионата. Поставлю на победу хозяев, которые в последних турах выигрывали трижды и один раз поделили очки с «Севильей».
А «Валенсия» в последнее время уж совсем разваливается, проиграв даже «Эйбару», хотя играет команда в атакующий футбол. Секрет в том, что неправильно тренер использует футболистов на поле. Они играют просто некрасиво, аккуратность с осторожностью не подходят по статусу команде. А играла бы «Валенсия», как подобает, то и очков было бы больше, и болельщиков своих радовала бы. Тот же «Эйбар» играл против «Валенсии» агрессивно и жёстко, опасно атакуя, что привело к поражению гостей».
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