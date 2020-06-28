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«Лестер Сити» — «Челси»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч четвертьфинала Кубка Англии

«Лестер Сити» — «Челси»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч четвертьфинала Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Кубка Англии «Лестер Сити» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Думаю, что и Брендан Роджерс, и Фрэнк Лэмпард выставят на игру основные составы. Конечно, в кубковых баталиях часто тренеры дают игровое время резервистам и молодёжи, но в данном случае всё может сложиться иначе. Стадия уже довольно поздняя, а шанс завоевать трофей у команд есть вполне хороший. Этим определяется совершенно другое качество игры, поэтому стоит ждать забитых мячей.

«Лестер» стартовал в АПЛ не самым лучшим образом. Один гол в ворота «Уотфорда» — немного не то, чем «лисам» стоит гордиться. «Челси», наоборот, показал отличную игру. Сначала лондонцы одолели «Астон Виллу», а затем была и классная победа над «Манчестер Сити». Согласитесь, что сознание того, что ты способен одолеть столь сильную команду, очень помогает. К тому же в этом сезоне лондонцы лучше играют в гостях.

Однако поставлю на забитые голы. В рамках чемпионата в текущем сезоне соперники дважды сыграли вничью — 1:1 и 2:2. Вот и на этот раз мне кажется, что нас ждёт результативная игра и хотя бы по одному голу каждая команда забьёт. Мой прогноз — обе команды забьют».

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