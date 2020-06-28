«Милан» — «Рома»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Серии А 28 июня

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Рома».



Ставка: обе забьют за 1.66.



«Мне кажется, Пиоли покинет свой пост и ему, похоже, нечего терять. Но «Милан» может зацепиться за Лигу Европы, а потому играть в своё удовольствие, в атакующий футбол.



«Милан» начал забивать. Например, в игре с «Лечче». Если брать последние результаты при Пиоли, то за 12 последних матчей «Милан» не забил лишь один раз. Помните, что это была за игра? Недавно играли они против «Ювентуса». Полтора тайма «Милан» играл в меньшинстве, поэтому эта игра не показательная, чтобы говорить о результативности. «Милан» играет на атаку, у него есть все шансы отличиться в игре против «Ромы».



В свою очередь «Рома» тоже показывает себя неплохо. Отгрузила два мяча «Сампдории», хотя проигрывала. Мы наблюдали роскошный дубль Джеко, он сейчас в отличной форме. Он главный бомбардир и звезда — здесь вопросов нет.

«Милан» — «Рома». Прогноз: Ибрагимович, Джеко и Мхитарян останутся в тени судьи Соперников устроит только победа, а судить будет очень примечательный персонаж.

Не забываем, что при новом тренере в этом сезоне «Рома» настойчиво пытается играть в компенсационный, атакующий футбол. Не всегда получается, но она к этому идёт. «Рома» забила в последних 17 матчах подряд. Убедительная статистика. В этом сезоне «Рома» не забила только в двух матчах — «Сампдории» и «Интеру».



Результативность «Ромы» — на уровне «Ювентуса» и «Интера». Эта команда умеет забивать, в каком бы состоянии она ни была.



Результаты личных встреч — тоже важная статистика. В последних трёх матчах «Ромы» и «Милана» обе команды забивали. В последних десяти играх было семь случаев, когда обе забивали, причём с запасом.



Думаю, вы поняли, к чему я клоню. Да, коэффициент небольшой, но он железобетонный. Я считаю, что в этом матче обе забьют».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.