«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Ман Сити» с форой (–2) за 1.91.



«Здесь вряд ли стоит что-то выдумывать. «Ман Сити» продолжает претендовать на победу в трёх кубковых турнирах и последние игры проводит достаточно легко, без напряжения, а Гвардиола варьирует состав, уже готовясь к Лиге чемпионов и будущему сезону. В матче с «Челси» «Сити» поплатились за чрезмерную расслабленность, но «Ньюкасл» аналогичный лондонскому напор и такую же эффективность впереди предложить вряд ли сможет.



Мне кажется, здесь «Сити» должен победить и сделать это достаточно легко. И по всем статистическим показателям, и по счёту.



Да, в последнем матче, на «Сент-Джеймс Парке» в ноябре, «Ньюкаслу» удалось вырвать у «Сити» ничью, но то было сделано благодаря сумасшедшему настрою и неистовой поддержке переполненного стадиона. Сейчас у «сорок» не видно первого и не будет второго».



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