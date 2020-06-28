«Эспаньол» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч Ла Лиги 28 июня

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Мадрид» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» с форой (–1) за 1.75, гол Бензема за 1.80.



«В этой встрече «Эспаньолу» ничего не светит, и можно взять ставку на победу «Реала» с форой (–1), так как на чистую победу букмекеры совсем уже маленькие коэффициенты дают. «Реал» выиграет в этом матче в любом случае, а ещё нужно брать гол Карима Бензема. Я в него верю, он обычно забивает, не считая матча с «Мальоркой», но и там моментов было предостаточно.

Мадридцы лучше, команда на ходу и любыми способами будет добиваться победы, чтобы не терять очки и не давать шанса основному конкуренту — «Барселоне» — обойти себя. Ошибаться в матчах с такими соперниками, как «Эспаньол», непозволительно».



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