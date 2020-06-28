«Эспаньол» — «Реал Мадрид»: прогноз Михаила Поленова на матч 32-го тура Примеры

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Мадрид» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» во втором тайме за 1.78.



«Задача у «Реала» простая — выигрывать свои матчи и играть их не хуже, чем «Барселона». Тогда «Реал» будет выше в итоговой турнирной таблице. Игра против «Эспаньола», с одной стороны, кажется простой, но такой не является, потому что «Эспаньол» будет цепляться за любой результат.



Шансов спастись у «Эспаньола» не так много, но тем ценнее каждое очко, которая команда выцарапывает, особенно в играх с большими командами. Ресурсы «Эспаньола» гораздо более скудны, и очень многое зависит от «Реала». Если Мадрид сыграет в свою силу, то шансов у соперника не будет. Сейчас у Зидана есть обойма, которой нет не только в Испании у многих, но и в Европе не у многих она есть. Это просто роскошь по сегодняшним временам, когда выше риск травм, быстрее копится усталость. Это очень важный аргумент, возможно, даже ключевой. «Эспаньол» не сдастся.



В Испании не принято сдаваться даже самым отпетым аутсайдерам. Я бы предложил вам вариант ставки, при которой «Реал» выиграет второй тайм с коэффициентом 1.78. В случае упорного сопротивления у «Реала» есть кем и чем дожимать «Эспаньол». В общей победе Мадрида я практически не сомневаюсь. Тем более что в предыдущих матчах мы видели, что Зидан выпускал лидеров по ходу матча. Это как раз та самая ротация, которая поможет ставке сыграть».



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