«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз и ставка на матч 28-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Валенсия».

Ставка: победа «Вильярреала» с нулевой форой за 1.66.

«Вильярреал» вышел из карантина гораздо более уверенным: 10 очков из 12 возможных позволили включиться в борьбу за еврокубки. Середняков и аутсайдеров команда прошла с одинаковым счётом 1:0 — именно так закончились встречи с «Сельтой», «Мальоркой» и «Гранадой». Дальше настал черёд «Севильи».



Красно-белые имели кое-какое преимущество, хотя в целом результат получился справедливым (2:2). «Валенсия» сейчас смотрится хуже «Севильи», а главное, у «летучих мышей» не будет центрального защитника Эльякима Мангала, получившего две жёлтые карточки в Эйбаре.



Это повышает шансы хозяев, благо в родных стенах они потерпели всего три поражения в 15 матчах при балансе голов 29-19. «Валенсия» на выезде просто ужасна: в 15 играх девять поражений, разница голов — 15-31. Статистика очных встреч тоже на стороне «жёлтой субмарины» (одно поражение в четырёх предыдущих поединках Примеры на своём поле).



С учётом проблем гостей в центре обороны и статистики есть ощущение, что гол-два «Вильярреал» оформит. Защита у подопечных Хавьера Ревильи Кальехи в полном порядке, так что будем отталкиваться от хозяев».