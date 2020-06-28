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«Милан» — «Рома»: прогноз и ставка на матч 28-го тура чемпионата Италии

«Милан» — «Рома»: прогноз и ставка на матч 28-го тура чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Рома».

Ставка: пенальти за 2.75.

«Статистика очных встреч в последнее время более-менее равная, да и вообще соперники сопоставимы по уровню. «Рома» имеет небольшое преимущество по качеству исполнителей, зато «Милан« сыграет в родных стенах. Любопытно, что в пяти предыдущих битвах команд забивалось строго по два-три мяча.

Можно взять ставку «в матче будет 2-3 гола» за 1.96, но это напоминает гадание на кофейной гуще. «Рома« в принципе не блещет в обороне, зато на чужой половине созидает недурно. Голы в обе стороны весьма вероятны, благо ставка «обе забьют» доезжала в трёх последних очных встречах. Букмекеры дают на неё 1.69, поднять коэффициент можно ставкой «1Х + обе забьют за 2.38».

Валуем кажется ставка на пенальти за 2.75. Логика простая: обеим командам нужна только победа, то есть в какой-то момент им непременно придётся раскрываться. Ждём яркой и эмоциональной игры. А судить будет Пьеро Джакомелли, который в 12 матчах сезона Серии А указал на точку аж 10 раз. При таких условиях кэф в районе «тройки» кажется подарком».

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Соперников устроит только победа, а судить будет очень примечательный персонаж.
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