«Милан» — «Рома»: эксперты оценили шансы команд в матче 28-го тура чемпионата Италии
28 июня «Милан» и «Рома» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 18:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех «Ромы» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 28 июня «Милан» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.84, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.52.
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Соперников устроит только победа, а судить будет очень примечательный персонаж.
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