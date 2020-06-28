«Милан» — «Рома»: время начала матча, где смотреть прямую трансляцию, по какому каналу

Сегодня, 28 июня, «Милан» и «Рома» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 18:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех «Ромы» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.



Букмекеры уверены, что матч «Милан» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.84, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.52.



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