«Милан» — «Рома»: время начала матча, где смотреть прямую трансляцию, по какому каналу
Сегодня, 28 июня, «Милан» и «Рома» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 18:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех «Ромы» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.
Букмекеры уверены, что матч «Милан» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.84, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.52.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
«Милан» — «Рома». Прогноз: Ибрагимович, Джеко и Мхитарян останутся в тени судьи
Соперников устроит только победа, а судить будет очень примечательный персонаж.
- 28 июня 2020
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:32
-
10:20
Партнерский контент