«Парма» — «Интер»: прогноз и ставка на матч 28-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Италии «Парма» — «Интер».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.
«Парма» бьётся за попадание в Лигу Европы. Седьмое место с 39 очками, три пункта до замыкающего топ-6 «Наполи». Тут надо учитывать, что неаполитанцы выиграли Кубок Италии и гарантировали себе участие в еврокубках. То есть если они попадут в шестёрку сильнейших, седьмая позиция «крестоносцев» полностью устроит.
Статистика очных встреч обещает фавориту проблемы. После возвращения «крестоносцев» в Серию А соперники пересеклись трижды. Каждый по разу выиграл со счётом 1:0, а в первом круге нынешнего сезона команды разошлись миром (2:2). Линия букмекеров смотрится вполне логично — гости сильнее, но на своём поле «Парма» способна удивить.
Скорее всего, нерадзурри приберут мяч и будут владеть инициативой, хотя организованная оборона хозяев должна доставить им проблемы. Если жёлто-синие не пропустят со стандарта, то вполне способны зацепиться за результат. Мы бы выбирали между П1 с форой (+1) за 1.93 и тоталом меньше 2.5 мяча за 2.05".
- 28 июня 2020
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