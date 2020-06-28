«Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Турции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 29-го тура чемпионата Турции сезона-2019/2020 «Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Истанбула» за 1.91.

«У «Галатасарая серьёзнейшие кадровые проблемы: Муслера, Люиндама, Маркао, Андоне и Фалькао — это травмированные игроки, к ним добавились ещё дисквалифицированные, которые тоже пропустят ближайший матч — Мариано, Чалык и Бюйюк. Выход из сложившейся ситуации простой — использование Теримом игроков на разных позициях (пример: перевод опорников Лемина и Тайлана в центр обороны или вингера Оньекуру на позицию «ложной девятки») и выход молодых футболистов (17-летний центральный защитник Эмин Байрам может сыграть в старте).



«Башакшехир» лидирует в Суперлиге и не испытывает таких кадровых проблем. Единственная серьёзная потеря — дисквалифицированный Мартин Шкртел. На его позиции в центре обороны в паре с Епуряну могут сыграть Понк или Топал.



Учитывая кадровый дефицит гостей, которые потеряли основного вратаря, 4 защитников и 3 нападающих, логично ожидать результативную игру от «Башакшехира». Мой прогноз — тотал голов хозяев больше 1,5 за 1,91».