«Ньюкасл» — «Ман Сити»: эксперты оценили шансы команды Гвардиолы вылететь из Кубка Англии
28 июня «Ньюкасл Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в четвертьфинальном матче Кубка Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают явным фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 14.50. Поставить на ничью предлагается за 7.20.
Проход «Ньюкасла» оценён в 8.30, проход «Ман Сити» — в 1.07.
Букмекеры уверены, что матч Кубка Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.95. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз: непростой день для Гвардиолы, Де Брёйне и Стерлинга
В последних девяти играх с «горожанами» «сороки» забили 10 голов.
- 28 июня 2020
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:00
Партнерский контент