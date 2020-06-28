«Урал» — «Тамбов»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата России

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч «Урал» — «Тамбов» Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 2.12.



«Екатеринбуржцам предстоит проводить уже третий матч за неделю, им надо сыграть 4 встречи за 11 дней, поэтому сейчас «Урал» столкнулся с доселе невиданной ситуацией. В Испании в таком графике смело меняют по 6–8 человек в стартовом составе, но Дмитрий Парфенов из-за важности кубковой встречи с «Шинником» к массовой ротации решил не прибегать. Ярославцы не впечатлили, но уральцы потратили силы на этот матч.



В таблице «Урал» и «Тамбов» соседи. Гости выдали не провальный матч с «Уфой», которой не забивал в двух матчах «Зенит». Вот и «Спартак» не сумел. А «волки» как раз оборону башкирской команды пробили. Даже без Мелкадзе, который, как и Килин, вернется после дисквалификации. Тамбовчанам было вдвойне обидно уступить «Уфе», ведь она играла в большинстве с середины первого тайма из-за удаления Тетрашвили, а также забила победный мяч в компенсированное время.



«Урал» дома выиграл всего 3 матча из 11. Это самая пропускающая команда в РПЛ. «Тамбов» на выезде забивает в среднем гол за матч. Мне кажется, ставка «обе забьют – да» должна сработать. Ее и забираю. Тем более этот выбор срабатывал в 4 случаях из последних 5 в чемпионате у хозяев, а также у гостей после рестарта сезона. В 8 домашних матчах «Урала» из 11 также срабатывал вариант обе забьют».



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