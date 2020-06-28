«Урал» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги в Екатеринбурге

Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Тамбов» Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.37.
«Важный матч для обеих команд. И те, и другие проиграли первые матчи после рестарта. «Урал» вел в счете, но не удержал нужный результат, проиграв дома «Рубину». А «Тамбов» отыгрался в меньшинстве, но обидно пропустил на последних секундах матча с «Уфой».
«Урал» на неделе провел матч Кубка России с «Шинником», победил в Ярославле без вопросов. Не было никаких шансов и моментов у «Шинника», а уральцы забили по мячу в каждом из таймов и вышли в полуфинал. Думаю, этот матч не отнял много сил у команды Парфенова. Сейчас он даже в помощь, появилась игровая практика, которой многим не хватает.
Здесь жду довольно открытой игры. «Урал» старается действовать от себя, в комбинационной манере. Есть неплохие исполнители, тот же Эль-Кабир. Бикфалви должен вернуться в состав, он пропустил встречу с «Шинником» из-за травмы, но здесь точно поможет. «Тамбов» сыграет вторым номером, но у него есть острые игроки в линии атаки. Должен сыграть Мелкадзе, пропускавший прошлый тур. С ним «Тамбов» гораздо опаснее. Мелкадзе и убежать может, и пробить, и момент придумать.
Так что жду результативной встречи, ставлю на больше 2,5 мяча».
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