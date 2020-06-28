«Эспаньол» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на матч Примеры в Барселоне

Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на матч испанской Примеры сезона-2019/2020 «Эспаньол» — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.01.



«Реал» после паузы играет очень уверенно. Не потерял пока ни одного очка. Четыре встречи выиграно, причем с запасом, уверенно. Сейчас едет в гости к «Эспаньолу», который завяз на дне турнирной таблицы. После победы в матче с «Алавесом», казалось, все еще можно исправить, но после этого в трех турах было набрано только одно очко. А конкуренты не дремали. До спасительной 17-й строчки уже 8 очков, а может стать еще больше. Отобрать очки у «Реала» будет очень сложно. А «Эйбар» играет с немотивированной «Гранадой».



«Реал» побеждает, но играет достаточно спокойно, не тратит лишних сил, не стремится громить соперников. Думаю, и здесь ничего не изменится. «Реал» постарается выиграть на классе. На мой взгляд, это удастся. Мотивация запредельная. «Барселона» потеряла очки, нужно убегать. Поставлю на победу «Реала» при тотале меньше 3,5 мяча».



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