«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч 32-го тура Примеры

Известный журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч 32-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Вильярреал» — «Валенсия».
Ставка: победа «Вильярреала» в один мяч или ничья за 1.87.
«Принципиальнейший матч! Две команды из валенсийского региона бьются за попадание в еврокубковую зону, и матч с прямым конкурентом имеет важнейшее значение. «Вильярреал» при этом причудами календаря получил невиданную роскошь — будет играть на шестой день после прошлого матча, тогда как «Валенсия» выйдет на поле на третий день после проигрыша в Эйбаре.
«Валенсия» в отсутствие Гарая продолжает испытывать большие проблемы в центре обороны. «Вильярреал» же после карантинной паузы показывает на удивление качественный футбол, особенно в первые 20 минут матча. В четырех турах после паузы в чемпионате у «подводников» три победы и ничья с сильной «Севильей». Думаю, тут можно ставить на «Вильярреал» с форой 0.
Стоит также учесть, что матч довольно ранний, играть командам придется в жару и духоту, и это довод в пользу маленького количества голов. Исходя из этого напрашивается мысль поставить на то, что будет или минимальная победа «Вильярреала», или ничья».
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